ஹார்ட் அட்டாக் வதந்தி...மேடையில் நக்கல் செய்த விக்ரம்...செம மாஸ் பேச்சிற்கு குவியும் லைக்ஸ்

சென்னை : டைரக்டர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்துள்ள ஆக்ஷன், த்ரில்லர் படம் கோப்ரா. இந்த படத்தை செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ பேனரில் லலித் குமார் தயாரித்துள்ளார்.இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

கடாரம் கொண்டான் படத்திற்கு பிறகு விக்ரம் நடிப்பில் 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தியேட்டரில் வெளியாக உள்ள படம் என்பதால் கோப்ரா படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் அதிக வரவேற்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் விக்ரம் அதிகபட்சமாக 20 கெட்அப்களில் நடித்துள்ளார்.

டைட்டில் ரோலான கோப்ரா கேரக்டர் உள்ளிட்ட பல ரோல்களில் விக்ரம் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளார். அவருடன் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, மியா ஜார்ஜ். இஃர்பான் பதான், ரோசன் மேத்தீவ், பத்மபிரியா, கனிகா, கே.எஸ்.ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

கோப்ரா ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் மாஸ் என்ட்ரி கொடுத்த விக்ரம்...அதிர வைத்த ரசிகர்கள்

English summary

Vikram starred Cobra movie audio launch held today in Chennai. In this function Vikram talking about heart attack rumours in funny way. He also appreciated photoshop work of netizens and meme creaters. Fans enjoyed Vikram's jolly speech.