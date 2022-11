பொன்னியின் செல்வன் படத்தால் இவ்வளவு மாறிருக்கு… ரசிகர்கள் பற்றி விக்ரம் சொன்ன சீரியஸான கமெண்ட்

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பு கிடைத்தது.

பொன்னியின் செல்வன் வெற்றி விழாவை லைகா நிறுவனம் படக்குழுவினருடன் சிறப்பாக கொண்டாடியது.

இதில், இயக்குநர் மணிரத்னம், விக்ரம் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் சக்சஸ் குறித்து பேசினர்.

காலங்களில் அவள் வசந்தம் விமர்சனம்: மணிரத்னம் டச்.. ஹாசினி சிண்ட்ரோம்.. இளைஞர்களை கவர்ந்ததா?

English summary

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan film was made a huge hit in theatres. A success meet of Ponniyin Selvan film was held to celebrate this. In this, Vikram and Mani Ratnam spoken about Ponniyin Selvan success.