சியான் 61 பூஜையில் விபூதியை தவிர்த்தாரா விக்ரம்...தீயாய் பரவும் வீடியோ

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் டப்பிங் கலைஞராக வாழ்க்கையை துவங்கி படிப்படியாக முன்னேறி டாப் ஹீரோ ஆனவர் விக்ரம். தனது படங்களுக்கு உடல் எடையை அதிகரிப்பது, குறைப்பது என பல மெனக்கெடல்களை அசால்டாக செய்யக் குடியவர் விக்ரம்.

கடாரம் கொண்டான் படத்திற்கு பிறகு விக்ரம் நடித்த படங்கள் எதுவும் ரிலீசாகவில்லை. சமீபத்தில் மகான் படம் ஓடிடி.,யில் ரிலீசாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.இந்த நிலையில், அடுத்ததாக விக்ரமின் பல படங்கள் ரிலீசிற்கு தயாராகி வருகின்றன.

கோப்ரா, பொன்னியின் செல்வன் ஆகிய இரு படங்களும் இந்த ஆண்டு அடுத்தடுத்து ரிலீசாக உள்ளன. இவை இரண்டுமே ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களாக உள்ளன.

During Chiyaan 61 poojai, Vikram refused to accept vibooth. After Vikram, G.V.Prakash also refused viboothi. But Sandy master accept this. This video goes viral in social media. All Vikram got legal notice for Ponniyin Selvan.