இது செம மேட்டரா இருக்கே?...சியான் 62 பற்றி விக்ரம் தந்த ஹாட் அப்டேட்

சென்னை : விக்ரம் தற்போது நடித்து முடித்துள்ள 3 படங்களும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களாக உள்ளன. மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதியும், அஜய் ஞானமுத்து இயக்கிய கோப்ரா ஆகஸ்ட் 31ம் தேதியும் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளன.

இந்த இரண்டு படங்களும் ரிலீசுக்கு தயாராகி வரும் நிலையில் பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள நட்சத்திரம் நகர்கிறது படமும் ஆகஸ்ட் 31 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தின் டிரைலர் நேற்று வெளியிடப்பட்டது.

கைவசம் இருந்த படங்களில் எல்லாம் நடித்து முடித்து விட்ட விக்ரம் புதிய படங்களில் கமிட்டாகி வருகிறார். தனது அடுத்த படமான சியான் 61 படம், பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் சமீபத்தில் துவங்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.

தாலி கட்டுனா மட்டும்தான் லவ்வா?அப்போ லவ்வோட வேல்வியூ?நட்சத்திரம் நகர்கிறது டிரைலர் எப்படி இருக்கு?

English summary

In his Twitter space session to promote Cobra yesterday, Chiyaan Vikram confirmed that he is indeed doing another film with Ajay Gnanamuthu after Cobra. The project will kick off in 2023 once Vikram completes his upcoming film with Ranjith.