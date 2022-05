Cannes 2022 திரைப்பட விழாவில் விக்ரம் டிரைலர்...கமலோட பிளான் இது தானா?

சென்னை : ஃபிரான்சில் நடக்கும் Cannes சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் கமலின் டிரைலர் படம் திரையிடப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதற்காக ஃபிரான்ஸ் சென்றுள்ள கமல், செம பிளானோடு சென்றுள்ளாராம்.

2022ம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச திரைப்பட விழா ஃபிரான்ஸின் கான்ஸ் நகரில் மே 17 ம் தேதி துவங்கி நடந்து வருகிறது. மே 17 ம் தேதி முதல் மே 28 ம் தேதி வரை இந்த விழா நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவில் சர்வதேச மற்றும் இந்திய திரை பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

Vikram trailer will be screened in Cannes film festival. Movie makers hoped that trailer will definitly attracted world cinema audience. Kamal will stay for 12 days in France. He will return to Indian before Vikram release.