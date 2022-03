விக்ரம் Vs விக்ரம் ?... ஆஹா....அப்போ சம்பவம் தரமா இருக்குமே

சென்னை : ஒரே பெயரை வைத்து இத்தனை நாள் அப்டேட்டில் தான் குழப்பம் வந்து ரசிகர்களை குழப்பினார்கள் என்றால், கடைசி வரை இந்த குழப்பத்தை கொண்டு செல்ல முடிவு செய்து விட்டார்கள் போல. ஆனாலும் இந்த சுவாரஸ்ய மோதல் எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்திருக்கிறார்கள்.

தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருப்பவர் விக்ரம். இவர் நடிப்பில் கடைசியாக கராடம் கொண்டான் படம் 2019 ம் ஆண்டு ரிலீசானது. மூன்று ஆண்டுகள் காத்திருப்பிற்கு பிறகு சமீபத்தில் விக்ரம், தனது மகன் துருவ் விக்ரமுடன் முதல் முறையாக இணைந்து நடத்த மகான் படம் ரிலீசானது. ஆனால் அதுவும் ஓடிடி.,யில் ரிலீசானது ரசிகர்களை ஏமாற்றமடைய வைத்தது.

English summary

According to latest sources, Vikram's Cobra and Kamal starred Vikram movies are to be released in same day.Makers of these two movies decided to release their respective movies on May 26th. But already announced that Kamal's Vikram movie release date announcement will come on March 14th.