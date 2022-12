விளங்குமா.. எவ்ளோ பெரிய கொட்டாவி.. விக்ரமனை பங்கமாக கலாய்த்த அசீம் ஆர்மி.. எதெல்லாம் நோட் பண்றாங்க?

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி 24 மணி நேரம் ஓடுவதால் தினசரி எபிசோடை கூட பலர் பார்க்காமல் விட்டு விடுகின்றனர்.

ஆனால், சில தீவிர ரசிகர்கள் கொட்டாவி விடுவது முதல் ஒன் பாத்ரூம் போவது வரை அனைத்தையுமே நோட் பண்ணி ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

விக்ரமன் எவ்வளவு பெரிய தூங்கு மூஞ்சி என்றும் எப்படி கொட்டாவி விடுறாரு பாருங்க என ஒரு வீடியோ க்ளிப்பையே சோஷியல் மீடியாவில் அசீம் ஆர்மியினர் டிரெண்ட் செய்து பங்கமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Vikraman longest yawning gets trolled by Bigg Boss Tamil 6 fans. Azeem army shares the video and trolled Vikraman very badly. Netizens also slammed Vikraman not the right choice for Bigg Boss Tamil 6 Title.