ரோசாப்பூ சின்ன ரோசாப்பூ.. அப்பவே அப்படி.. "பான் இந்தியா படம்! விக்ரமனின் ’சூர்யவம்சம்’ 25 வது ஆண்டு

தமிழில் விக்ரமன் இயக்கத்தில் சரத்குமார்-தேவயானி நடிப்பில் சூர்யவம்சம் படம் வெளியாகி 25 ஆண்டுகள் ஆகிறது. நம்பிக்கை ஊட்டும் படமாக சூர்யவம்சம் வெளிவந்தது. பின்னர் பல மொழிகளில் வெளியானது.

சென்னை: சூர்யவம்சம் படம் வெளியாகி இன்றுடன் 25 ஆண்டுகள் ஆகிறது. படத்தின் கதை, பாடல்கள், காமெடி காட்சிகளுக்காக மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்தது.

பான் இந்தியா படமாக சூர்யவம்சம் பின்னர் பல மொழிகளில் தயாரிக்கப்பட்டது, இந்தியில் அமிதாப்பச்சன் நடித்தார்.

சூர்யவம்சம் வெளியாகி 25 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அஜித் தான் அந்த கேரக்டரில் நடிக்க சொன்னாரு.. அந்த கேரக்டர் என்னோட கேரியர் பெஸ்ட்டா அமைந்தது!

