விருமன் அடுத்த ரிலீஸ் திருச்சிற்றம்பலம்?.. யூடியூப் சேனல் பதில்.. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி

சென்னை: விருமன் படம் வெளியானதை அடுத்து திருச்சிற்றம்பலம் படத்தை வெளியிட வேண்டும் என கமெண்டில் கோரிக்கை வைக்க ஓக்கே செய்துடுவோம் என யூடியூப் சானல் பதிலளித்துள்ளது.

Thiruchitrambalam படம் எப்படி இருக்கு? | சினிமா செய்திகள் அப்டேட்.. | Live | Filmibeat Tamil

விருமன் படம் யூடியூபில் காலையில் வெளியானது. இதனால் கார்த்தி ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். சைபர் குற்றவாளிகளால் திரையுலகினர் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

படம் வெளியான சில மணி நேரங்களில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பார்த்துவிட்டனர். இந்நிலையில் 2 டி நிறுவனம் எடுத்த நடவடிக்கையால் படம் நீக்கப்பட்டது.

யூடியூபில் வெளியானது ’விருமன்’ மூவி..ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி..நடவடிக்கை எடுத்த நிறுவனம்

English summary

After the release of Viruman, the YouTube channel has responded that it will be okay to request the release of Tiruchirambalam in the comments.