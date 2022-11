என்னிடம் கட்டா குஸ்தி படத்தை போட்டு காட்ட விஷ்ணுவிற்குதைரியம் இருந்தது...உதயநிதி வெளிப்படையான பேச்சு

சென்னை: நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் இயக்குநர் செல்லா இயக்கியுள்ள திரைப்படம் கட்டா குஸ்தி. விஷ்ணு மற்றும் தெலுங்கு நடிகர் ரவி தேஜா இந்தப் படத்தை இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.

தமிழில் கட்டா குஸ்தி என்றும் தெலுங்கில் மட்டி குஸ்தி என்றும் இரு மொழிகளில் வெளியாகும் இந்தப் படத்தின் தமிழ் விநியோக உரிமையை ரெட் ஜெயிண்ட் நிறுவனம் வாங்கியுள்ளது.

அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அந்தப் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா பல தகவல்களை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Gatta Kusthi is a film directed by director Chella starring actor Vishnu Vishal. Vishnu and Telugu actor Ravi Teja have jointly produced this film. Red Giant has acquired the Tamil distribution rights of the film which will be released in Tamil as Gatta Kusthi and Matti Kusthi in Telugu. The owner of the company, Udhayanidhi Stalin, has given many details about the music launch of the film.