பாக்ஸ் ஆபிஸில் மாஸ் காட்டிய கட்டா குஸ்தி... விஷ்ணு விஷாலுக்கு அடிச்ச மெகா ஜாக்பாட்?

சென்னை: விஷ்ணு விஷால் நடித்துள்ள 'கட்டா குஸ்தி' திரைப்படம் கடந்த 2ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

செல்ல அய்யாவு இயக்கத்தில் விஷ்ணு விஷாலுக்கு ஜோடியாக ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி நடித்திருந்தார்.

எந்தவித எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாமல் வெளியான கட்டா குஸ்தி படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி செம ரகளை.. தியேட்டரே சிரிக்குது.. கட்டா குஸ்தி எப்படி?

English summary

Vishnu Vishal and Aishwarya Lakshmi starrer Gatta Kusthi released on the 2nd. Vishnu Vishal has said that this film has received a good response from the fans and has collected 30 crore rupees at the box office.