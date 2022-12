இந்த வாரம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் கெத்து காட்டிய விஷ்ணு விஷால்… மோசம் போன விஜய் சேதுபதி!

சென்னை: தமிழில் இந்த வாரம் விஜய் சேதுபதியின் DSP, விஷ்ணு விஷாலின் கட்டா குஸ்தி திரைப்படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியாகின.

அதேபோல், அல்போன்ஸ் புத்திரன் இயக்கிய கோல்டு திரைப்படம் தமிழ், மலையாளம் மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.

அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விஜய் சேதுபதியின் DSP படத்துக்கு கிடைத்த நெகட்டிவான விமர்சனங்களால் பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் பல ஏற்ற இறக்கங்கள் நடந்துள்ளன.

English summary

DSP, Gatta Kusthi, and Gold were released in Tamil this week. In this, Vishnu Vishal's Gatta Kusthi has received a good collection at the box office. The much-awaited Vijay Sethupathi's DSP has been a big disappointment.