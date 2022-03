வாடிவாசல் திறக்க காத்திருக்கிறேன்...சூரி போட்ட அசத்தல் போஸ்ட்

சென்னை : எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தை முடித்த கையோடு பாலா இயக்கும் படத்தின் வேலைகளை துவக்கி விட்டார் சூர்யா. இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் துவங்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயம் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட வாடிவாசல் படத்திற்கான வேலைகளும் நடந்து வருகிறது.

வாடிவாசல் படத்தின் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளுக்கு கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படுவதால், அந்த கேப்பில் பாலா படத்தை முடித்து விட முடிவெடுத்துள்ளார் சூர்யா. சூர்யா, ஜோதிகா, கீர்த்தி சுரேஷ், கீர்த்தி ஷெட்டி, ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், அதர்வா நடிக்கும் சூர்யா-பாலா படத்தின் ஷுட்டிங்கை ஏப்ரல் மாதம் துவக்கி ஜுலை மாதத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என கேட்டுள்ளாராம் சூர்யா.

Soori shared Vaadivasal test shoot photos and penned that he was waiting for the opening of Vaadivasal. Soor's fans are ecstatic about his post.Vaadivasal shooting is expected to begin from July onwards.