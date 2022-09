வரி ஏய்ப்பு விவகாரம்.. ஏ.ஆர்.ரஹ்மானை அவமானப்படுத்தும் எண்ணம் இல்லை.. மத்திய அரசு பதில்!

சென்னை: இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாக ஜிஎஸ்டி அமைப்பு அவர் மீது தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்ததது.

தான் வரி ஏய்ப்பு எதுவும் செய்யவில்லை என்றும் தன்னுடைய பெயருக்கும் புகழுக்கும் களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் இந்த வழக்கு போடப்பட்டுள்ளது என ஏ.ஆர். ரஹ்மான் தரப்பு பதில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தது.

இந்நிலையில், ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலேயே வழக்கு தொடர்ந்ததாகவும் ஏ.ஆர். ரஹ்மானை அவமானப்படுத்தும் எண்ணம் இல்லை என மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

ஏஆர் ரஹ்மான் தோள்களில் சாய்ந்த ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா: இருந்தாலும் இவ்வளவு வெட்கம் கூடாது பாஸ்!

English summary

A case against AR Rahman tax invasion come to the High Court for hearing and GST Council replies, they not intent to defame AR Rahman's fame but they filed the case with solid evidence only in the honourable court.