என்னது...நினைவெல்லாம் நீயடா இளையராஜாவின் 1471 வது படமா? குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : தேனி மாவட்டம் பண்ணபுரத்தில் ஞானதேசிகன் என்ற பெயரில் பிறந்து, வளர்ந்தவர் இளையராஜா. பள்ளியில் சேர்ப்பதற்காக அவரின் தந்தை, ராஜைய்யா என பெயர் மாற்றம் செய்தார். இசை மீதான ஆர்வத்தால் சினிமாவில் இசை அமைக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார் இளையராஜா.

1970 களில் அன்னக்கிளி படத்தின் மூலம் இசை பயணத்தை தொடங்கினார். இந்த படத்திற்காக இளைய என்ற பட்டத்தை, ராஜைய்யா என்ற பெயருடன் இணைத்தார் பஞ்சு அருணாச்சலம். அதன் பின்னர் இளையராஜா என்ற பெயருடனேயே அடுத்து வரும் படங்களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டார். பின்னர் இசைஞானி என்ற பட்டம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.

English summary

Ninaivellam neyada movie team announced that this movie was ilayaraja's 1417 th film. but earlier said that tharai thapattai movie is ilayaraja's 1000 th movie. fans doubt about is this true, how ilayaraja compose 416 movies in 4 years.