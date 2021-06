சும்மா இருந்தவரை சீண்டிவிட்டு.. பீஸ்ட் படத்தோட கதை இதுவா? ஃபர்ஸ்ட் லுக்கில் ஒளிந்துள்ள ரகசியம்!

சென்னை: தளபதி 65 ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகியுள்ள நிலையில் படத்தின் கான்செப்ட் குறித்த யூகங்கள் எழுந்துள்ளன.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் தளபதி 65 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகியுள்ளது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு பீஸ்ட் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

நாளை நடிகர் விஜய்யின் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் இன்றே ரசிகர்களுக்கு விருந்தளித்துள்ளது படக்குழு.

English summary

What is the concept of Vijay's Beast? Decodes in Vijay's Beast movie. Thalapathy 65 first look has been released. Thalapathy 65 tittled as Beast.