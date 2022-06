என்னது...தளபதி 66 படத்தில் இந்த டாப் ஹீரோவா... மிரள வைக்கும் அட்டகாச அப்டேட்

சென்னை : விஜய் நடிக்கும் தளபதி 66 படத்தில் புதிதாக இணைந்துள்ளதாக கூறப்படும் ஸ்டாரின் பெயரை கேட்டு ரசிகர்கள் மட்டுமில்லாமல் திரையுலகமே ஆடிப் போய் உள்ளது.

விஜய் தற்போது வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் நடித்து வருகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கிரியேசன்ஸ் பேனரில் தில் ராஜு இந்த படத்தை தயாரிக்கிறார். தமன் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்து வருகிறார். குடும்ப சென்டிமென்ட் படமாக இந்த படம் உருவாகி வருகிறது.

English summary

According to latest sources, Tollywood top hero Mahesh Babu to join in Vijay's Thalapathy 66. Not yet confirmed. But this latest buzz makes sensation in tollywood. Thalapathy 66 firstlook will be planned to release on Vijay's birthday June 22nd.