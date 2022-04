என்ன சொல்றீங்க...தளபதி 66 படத்தில் விஜய் இதை செய்யவே மாட்டாரா...அப்புறம்?

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தின் ஷுட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இந்த சமயத்தில் படத்தில் ரசிகர்கள் அதிகம் விரும்பும் விஷயத்தை விஜய் செய்ய மாட்டார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் ஆச்சரியத்தில் உறைந்து போய் உள்ளனர்.

நெல்சன் இயக்கிய பீஸ்ட் படத்தை தொடர்ந்து வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தின் நடித்து வரும் விஜய். தில் ராஜு தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைக்கிறார். இதுவரை வெளியான தகவலின் படி, ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், ஷாம் ஆகியோர் முக்கிய ரோல்களில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

According to latest sources, Vijay has no action sequences in Thalapathy 66. This movie is fully emotion drama and director planned to show the hidden shade of Vijay. Already all the crew are finalised except stunt masters.