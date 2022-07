என்ன சொல்றீங்க...வாரிசு படத்தில் இன்னொரு டைரக்டரா...விஜய் தான் இதற்கு காரணமா?

சென்னை : விஜய் தற்போது வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். விஜய்யின் 66 வது படமாக தயாராகி வரும் இந்த படத்திற்கு வாரிசு என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சமீபத்தில் விஜய் பிறந்தநாளன்று அறிவிக்கப்பட்டது.

வாரிசு படத்தின் போஸ்டர்கள் விஜய்யின் பிறந்தநாளன்று வெளியிடப்பட்டு,ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன. அதே சமயம் நெட்டிசன்கள் இதை ரஜினி பட காப்பி என விமர்சித்தனர். இந்த படத்தின் கதையும் பிரெஞ்சு படத்தின் காப்பி தான் என சொல்லப்பட்டு வருகிறது.

ஆக்ஷன், சென்டிமென்ட் கலந்த பொழுதுபோக்கு படமாக உருவாக்கப்பட்டு வரும் இந்த படத்தை தில் ராஜு தயாரித்து வருகிறார். தமன் இசை அமைக்கிறார். சென்னை, ஐதராபாத் என மாறி மாறி இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

உதயநிதி ஸ்டாலின் வாங்கிய அடுத்த பிரம்மாண்ட படம் அதுதானா? உச்சகட்ட எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்!

English summary

According to sources, director cum actor S.J.Suriya to join in Vijay's Varisu movie to play a vital role. Vijay recommended S.J.Suriya's name to Vamsi Pidapalli for part of the movie.