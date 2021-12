சென்னை: கடந்த வாரம் போலவே இந்த வாரமும் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து இரண்டு பேரை கமல் வெளியே அனுப்பப் போகிறார் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளன

இந்த சீசனில் 18 போ உடன் ஆரம்பித்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இரண்டு வைல்டு கார்டு என்ட்ரியுடன் மொத்தம் 20 ஹவுஸ்மேட்களை சந்தித்துள்ளது. இந்நிலையில், கூட்ட நெரிசல் அதிகமாக உள்ளதால் கடந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன் நடத்தப்பட்டது.

வருண் மற்றும் அக்‌ஷரா கடந்த வாரம் வெளியேறிய நிலையில், இந்த வாரமும் டபுள் எவிக்‌ஷன் இருக்கும் என தெரிகிறது.

English summary

This week also double eviction will happen in Bigg Boss Tamil 5 house. Ciby and Sanjeev mostly get out from the show this week buzz circulates in social media.