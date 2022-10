காசு வந்துட்டா புள்ளைங்களுக்கு மனப்பான்மை மாறிடும்... விஜய் குறித்து எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்

இயக்குநரும் நடிகருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளிவந்த திரைப்படம் நான் கடவுள் இல்லை.

நடிகர்கள் சமுத்திரக்கனி, சரவணன் மற்றும் நடிகைகள் இனியா, சாக்‌ஷி அகர்வால் உள்ளிட்டோர் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் இந்தப் படம் தொடர்பாக கொடுத்துள்ள ஒரு பேட்டியில் தனது சொந்த வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் பற்றியும் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் கூறியிருக்கிறார்

English summary

SA Chandrasekhar Starrer Naan Kadavul Illai Movie released recently in theatres. Actors Samuthirakani, Saravanan , actresses Iniya and Sakshi Aggarwal played the lead roles in this movie. In this case, in an interview given in relation to this film, SA Chandrasekhar has also told about his own life experiences.