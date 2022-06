தளபதி 67–விக்ரம் 3–கைதி 2...லோகேஷின் முதல் சாய்ஸ் இது தானா ?

சென்னை : அதிக எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி உள்ள முக்கியமான மூன்று படங்களை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க போவது கிட்டத்தட்ட கன்ஃபார்ம் ஆகி விட்டது. இவற்றில் எந்த படத்தை லோகேஷ் முதலில் இயக்க போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதை விட பெரிதாகவே உள்ளது.

கார்த்தியின் கைதி, விஜய்யின் மாஸ்டர் படங்களின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து, தற்போது கமலின் விக்ரமையும் மற்றொரு பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை கொடுத்துள்ளார் லோகேஷ் கனகராஜ். இதனால் லோகேஷிற்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது. உலக சினிமா ரசிகர்கள் விக்ரம் படத்தை கொண்டாடி வருவதால் லோகேஷ் கனகராஜ் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு இன்னும் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

According to latest sources, After Vikram's blockbuster hit Lokesh Kanagaraj will direct Thalapathy 67 as his next. After completed Thalapathy 67, he will starts Vikram 3 works. Expected that Lokesh will begin Vikram 3 from mid of the 2023.