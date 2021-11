கமலுக்கு கொரோனா.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கப்போவது இந்த நடிகரா? தீயாய் பரவும் தகவல்!

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பிரபல நடிகர் ஒருவர் தொகுத்து வழங்க உள்ளதாக தகவல் பரவி வருகிறது.

விஜய் டிவியில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு என ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

கடந்த ஆண்டு கொரோனா தொற்று காரணமாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி வழக்கத்திற்கு மாறாக அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கி ஜனவரியில் நிறைவடைந்தது.

English summary

Who is going to host Biggboss season tentatively? Sources says Vijya Sethupathy and Simbu May get a chance to host the show.