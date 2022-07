பொன்னியின் செல்வனில் மூனு ஹீரோன்னு தெரியும்..வில்லன் யார்னு தெரியுமா?

சென்னை : மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் செப்டம்பர் 3 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் ரிலீசாக உள்ளது. இதில் ஆதித்த கரிகால சோழனாக விக்ரம், வந்தியத் தேவனாக கார்த்தி, நந்தினியாக ஐஸ்வர்யா ராய், குந்தவையாக த்ரிஷா, அருள்மொழி வர்மனாக ஜெயம் ரவி ஆகியோர் நடிக்கிறார்கள்.

Ponniyin Selvan படத்தில் வில்லன் யார்? *Entertainment

இவர்கள் தவிர பூங்குழலியாக ஐஸ்வர்ய லட்சுமி, ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியாக ஜெயராம், பெரிய பழுவேட்டரையராக சரத்குமார், சிறிய பழுவேட்டரையராக பார்த்திபன் உள்ளிட்டோரும் நடிக்கிறார்கள். ஐஸ்வர்யா ராய் நந்தினியாக மட்டுமல்ல, மந்தாகினி என்ற ஊமை ராணி கேரக்டரிலும் நடிக்கிறார். அவர் இந்த படத்தில் இரட்டை வேடத்தில் நடித்துள்ளார்.

வந்தியத் தேவனான கார்த்தி ஹீரோ என்றால், வில்லன் யார்? மணிரத்னம் கதையை எப்படி கட்டமைத்து இருக்கிறார்? என்பது பற்றிய இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

English summary

As per Ponniyin Selvan novel Kathi aka Vandhiyathevan playing hero role. In the novel so many charaters are showed as antagonist. But Kalki didn't mentioned anyone as Villian. In cinema, who was described as Villian by Maniratnam.