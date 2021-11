இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற போவது இவரா? டேஞ்சர் ஜோனில் இருப்பவர்கள் யார்?

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5ல் திங்கட்கிழமை மங்களகரமாக நாமினேஷன் நடந்து முடிந்துள்ளது.

இந்த வாரம் பிரியங்கா அண்ட் கோவால் கேப்டனாக மாறி காப்பாற்றப்பட்டதால் "மற்றும் அபிநய்" நாமினேஷனில் இடம்பெறவில்லை.

நாமினேட் ஆகியுள்ள 6 பேரில் யார் வெளியேற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது மற்றும் கடைசி 3 இடங்களில் யார் இருப்பார்கள் என்பது குறித்து ஒரு சின்ன அலசல் செய்வோம்.

Priyanka or Thamarai Selvi may get evicted this week for their unwanted fight. But, Week Contestants like Immman Annachi or Iykki Berry also have high chance to get evicted this week.