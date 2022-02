3 வாரத்திலே டபுள் எவிக்ஷனா? இந்த வாரம் பிக் பாஸ் அல்டிமேட் வீட்டை விட்டு வெளியேற போறது இவங்க தானா?

சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் 3 வாரத்திலேயே டபுள் எவிக்‌ஷன் இருக்கப் போவதாக அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்தே இந்த வாரம் எலிமினேட் ஆகப் போகும் அந்த இருவர் யார் என ரசிகர்கள் ஆருடம் பார்த்து வருகின்றனர்.

அன் அஃபிஷியல் போலிங்கில் வந்துள்ள வாக்குகளின் அடிப்படையில் இந்த வாரம் பிக் பாஸ் அல்டிமேட்டை காலி செய்யப் போகும் அந்த இரு போட்டியாளர்கள் யார் என்பதை இங்கே அலசுவோம்.

இந்த வாரமாவது அபிநய் வெளியேறுவாரா? என்றும் ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Abhinay and Snehan at the bottom of the Nomination list with less number of votes this week and more chances to eliminate both from the house due to double elimination.