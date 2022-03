சென்னை: சிம்பு வந்ததில் இருந்து புதுத் தெம்பு பெற்றது போல பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி புதிய உத்வேகத்துடன் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டின் ஸ்மோக்கிங் ரூமில் கசமுசா காட்சிகள் எல்லாம் நடப்பதாக சமூக வலைதளத்தில் தகவல் ஒன்று வெளியானதும் அந்த நிகழ்ச்சியை இன்னமும் பூதக் கண்ணாடி வைத்துக் கொண்டு ரசிகர்கள் பார்க்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.

முதல் வாரத்தில் எவிக்‌ஷன் செய்யாத சிம்பு, இந்த வாரம் யாரை எவிக்‌ஷன் செய்யப் போகிறார் என்கிற அன் அஃபிஷியல் போலிங் கணிப்புகளை இங்கே விரிவாக பார்ப்போம்.

Snekan and Thaadi Balaji were in danger zone this week. Snekan got least votes in Unofficial voting poll and high chances for him to evict this week from Bigg Boss Ultimate.