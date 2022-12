எங்கப்பா அந்த 3 பிக் பாஸ் பிரபலங்களே காணோம்.. ’துணிவு’ அறிவிப்பில் மிஸ்ஸான அமீர், பாவனி, சிபி!

சென்னை: துணிவு படத்தில் அஜித்தின் கேங்கில் பிக் பாஸ் பிரபலங்களான அமீர், பாவனி மற்றும் சிபி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. மேலும், வெளியான பாடல்களில் கூட அந்த மூவரும் இடம்பெற்றனர். ஆனால், நேற்று வெளியான கதாபாத்திரங்களின் அறிவிப்பில் அவர்கள் மூவரையுமே காணவில்லையே ஏன்? என்கிற கேள்வி பிக் பாஸ் ரசிகர்களிடம் எழுந்துள்ளது.

இந்த முறை விஜய்யின் வாரிசு மற்றும் அஜித்தின் துணிவு என இரண்டு பெரிய படங்களிலுமே பிக் பாஸ் பிரபலங்கள் நடித்துள்ளனர். இந்த ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்த விக்ரம் படத்திலும் பிக் பாஸ் பிரபலங்கள் இடம்பெற்று இருந்தனர்.

அஜித்தின் பெயர் என்ன? என சர்ப்ரைஸ் வைத்ததை விட இவங்க பெயர்கள் என்ன என்கிற கேள்வியே தற்போது அதிகம் எழுந்துள்ளது.

English summary

Bigg Boss fame Amir, Pavni and Ciby characters in Thunivu not revealed stirs so many questions in Bigg Boss fans minds. They even think their characters like Money Heist team characters names like surprise.