தனுஷின் ‘நானே வருவேன்’ படத்தை ஏன் பார்க்கணும்? இந்த காரணத்திற்காக தான்!

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகரான தனுஷ் தன் அண்ணன் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் நானே வருவேன் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக எல்லி அவ்ரம் நடித்துள்ளார். மேலும் இந்துஜா ரவிச்சந்திரன், யோகிபாபு ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளனர். கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரித்துள்ள இப்படம் நாளை திரையரங்கில் வெளியாக உள்ளது.

தனுஷ் நடித்த நானே வருவேன் படத்தை திரையரங்கில் ஏன் பார்க்கணும் அடுத்த நாள் தான் பொன்னியின் செல்வம் படம் வருதே என யோசிப்பவர்களுக்கு, இந்த காரணத்திற்காக நானே வருவேன் படத்தை தியேட்டரில் பார்க்கலாம்.

English summary

'Naane Varuvean' is going to be the next biggest release for Dhanush. reasons to watch the Dhanush starrer in theatres