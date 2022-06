கண்டதற்கும் ட்வீட் போடும் பிரபலங்கள்..இரங்கல் பதிவிட மனமில்லாதது ஏனோ..குறைந்துவருகிறதா மனிதாபிமானம்?

சென்னை: நடிகை மீனாவின் கணவர் நுரையீரல் செயலழிப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார் அவரது மறைவுக்கு ரஜினிகாந்த் உட்பட பிரபலங்கள் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

ஆனால் அவருடன் நடித்த பலரும், திரையுலக பிரபலங்கள் சிலரும் ட்விட்டரில் கூட இரங்கல் தெரிவிக்காத அளவுக்கு பிசியாக இருக்கிறார்களா? என நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

தனது திரையுலகைச் சேர்ந்த சக கலைஞர் இளம் வயதில் கணவரை இழந்தது உங்கள் மனதை வருத்தமடையச் செய்யவில்லையா என்கிற கேள்வியையும் எழுப்பியுள்ளனர்.

நடிகை மீனாவின் கணவர் உயிரிழக்க காரணம் இதுதான்.. அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியம் கூறிய தகவல்!

English summary

It has been criticized that celebrities who post unnecessary things on Twitter are not even saying condolences for the loss of someone in their industry.