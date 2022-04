பீஸ்ட் படம் ஓடினா எனக்கென்ன, ஓடலைன்னா எனக்கென்ன?...கே.ராஜன் ஆவேசம்

சென்னை: நேற்று படவிழா ஒன்றில் கலந்துக்கொண்ட தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் பீஸ்ட் படம் பற்றியும், 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வாங்கும் நடிகர் எனக்குறிப்பிட்டும் பரபரப்பாக பேசினார். அவர் ஏற்கெனவே முன்னணி நடிகர்கள் படம் ஓடவில்லை என்றால் பாதி சம்பளத்தை திருப்பித்தரவேண்டும் என்று பேசிவருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Beast Box Office Collection Day 2: 100 கோடி கிளப்பில் இணைந்த பீஸ்ட்.. சந்தோஷத்தில் சன் பிக்சர்ஸ்!

English summary

Producer K. Rajan said that reporters ask me about the Beast movie and I have no opinion about that movie.