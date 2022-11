அட்லி, ராஜமௌளியுடன் நான் ஏன் மோத வேண்டும்... இயக்குநர் மிஷ்கின் பளிச் பேட்டி

சென்னை: இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கியிருக்கும் பிசாசு 2 திரைப்படம் கூடிய விரைவில் திரைக்கு வரவிருக்கிறது.

இயக்குவதை தவிர்த்து பிற இயக்குநர்களின் படங்களிலும் பரபரப்பாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் நேற்று தனது ரசிகர்களுடன் ஒரு நேர்காணலில் அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துள்ளார் மிஷ்கின்.

சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாக நடிக்கும் மிஷ்கின் அடுத்ததாக ஏ.ஆர்.ரகுமானுடன் பணிபுரிய போகிறாராம்

English summary

Directed by director Myskin, Pisasu 2 is going to hit the screens soon. Apart from directing, he is busy acting in films of other directors. In this case, Myskin answered the questions in an interview with his fans yesterday.