பிக் பாஸ் டைட்டில் வின்னர் யார் என்பது இந்த வாரம் தெரிந்து விடும்.. அது எப்படி தெரியுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிறைவடைய இன்னும் 2 வாரங்களே உள்ளன.

இந்த போட்டியில் டாப் 5 இடத்துக்குள் பிக் பாஸ் ஃபைனலுக்கு யார் செல்வார்கள் மற்றும் பிக் பாஸ் டைட்டிலை யார் தட்டித் தூக்கப் போறாங்க என்பது இந்த வாரமே உறுதியாகி விடும்.

டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வெல்லப் போகும் அந்த ஒரு நபர் மட்டும் தான் லக்கியான நபராக மாறுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Raju will be the title winner and Priyanka will be the Runner up of Bigg Boss Tamil 5 already confirmed by peoples continous support and more number of votes.