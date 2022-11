Bigg Boss Tamil 6: குறும்படம் போட்டு ஷெரினா அவுட்.. அப்போ அடுத்த வாரம் தனலட்சுமி தான் எவிக்டா?

சென்னை: வீட்டுக்குப் போகணும் என பாத்ரூமில் கதறி கதறி அழுத தனலட்சுமி தான் அடுத்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறுவாரா? என்கிற கணிப்பு இப்பவே கிளம்பி உள்ளது.

கடந்த வாரம் ஷெரினா வெளியேறுவதற்கு முந்தைய வாரம் தனலட்சுமி அவரை தள்ளி விடல என்கிற குறும்படத்தை போட்டுக் காட்டி ஷெரினாவை கமல் வெளுத்து வாங்கினார்.

கமலை போர்ட்ரே பண்ணாதீங்க என சொன்ன ஆயிஷா கூட சேவ் ஆன நிலையில், தப்பான கேம் ஆடின ஷெரினா தான் வெளியேறினார். எப்படி கடந்த சீசனில் தாமரையின் காயினை திருடிய சுருதி வெளியேற்றப்பட்டாரோ அப்படியே இந்த சீசனிலும் சேம் சீக்வென்ஸ் அரங்கேறி வருகின்றன.

English summary

Kurumpadam is the main reason for Sherina eviction, will it do the same for Dhanalakshmi question raised by Bigg Boss Tamil 6 fans. Dhanalakshmi also felt bad after hearing negative claps from the audience.