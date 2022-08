ரன்வீர் சிங் பேன்ட்டை மீண்டும் கழட்டத் துடிக்கும் பீட்டா.. ஓகே சொல்வாரா அந்த நேக்கட் ஹீரோ!

மும்பை: பேப்பர் மேகஸின் அட்டைப் படத்திற்காக முழு நிர்வாணமாக பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங் போட்டோஷூட் நடத்தினார்.

அதன் புகைப்படங்கள் உலகளவில் டிரெண்டாகின. ரன்வீர் சிங்கின் இந்த செயலை கண்டித்து பாலிவுட்டில் பெரும் போராட்டம் வெடித்தது.

ட்ரோல் மீம்களை கடந்து ரன்வீர் சிங்குக்கு துணி கொடுக்கும் போராட்டங்களும் களைகட்டின. இந்நிலையில், மீண்டும் பீட்டா ரன்வீர் சிங்கிடம் அப்படியொரு கோரிக்கையை வைத்திருக்கிறது.

English summary

Will Ranveer Singh to pose nude again? PETA invites him for a social cause to promote Vegan and Animals all have same body parts campaign.