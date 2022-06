மாமன்னன் படத்திற்கு பிறகு உதயநிதி நடிப்பாரா? மாட்டாரா?...அவரே சொன்ன விளக்கம்

சென்னை : மாமன்னன் படத்திற்கு பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் சினிமாவில் நடிக்க மாட்டார். அவர் முழு நேர அரசியலில் கவனம் செலுத்த போவதாக கடந்த சில நாட்களாகவே தகவல் பரவி வருகிறது. இது உண்மையா, இல்லையா என்பது பற்றி அவரே விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

உதயநிதி படம் நடிக்க மாட்டேன் சொன்னாரு |Aari Speech |Nenjukku needhi success meet #Kollywood

தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான ஹீரோக்களில் உதயநிதி ஸ்டாலினும் ஒருவராக உள்ளார். டைரக்டர் அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்கத்தில், போனி கபூர் தயாரித்த நெஞ்சுக்கு நீதி படத்தில் சமீபத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்களிடம் இந்த படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

English summary

Recent days some rumours spreads that Udhyanidhi Stalin to quite acting career after Maamanan movie. But in Nenjuku Needhi movie function Udhayanidhi explained that he had idea for quite from cinema. He also said that he had commited some projects.