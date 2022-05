தல–தளபதி போட்டோ ப்ளீஸ்...விஜய் –அஜித் சந்திப்பு நடக்குமா... உச்சகட்ட ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : சமீப ஆண்டுகளாக படங்களில் மிகவும் பிஸியாக இருக்கும் அஜித்தும் - விஜய்யும் எப்போதாவது சந்தித்து கொள்வார்களா, அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும் போட்டோ வெளிவருமா என ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தில் இருக்கிறார்கள்.

விஜய் - அஜித் ரசிகர்கள் பல காலமாக பகையாளிகளை போல் சண்டை போட்டு வருவது அனைவருக்குமே தெரியும். இவர் படம் வந்தால் அவரின் ரசிகர்கள் ட்ரோல் பண்ணுவதும், அவரின் படம் ரிலீசானால் இவரின் ரசிகர்கள் கழுவி ஊற்றுவதும் வழக்கமாக நடந்து வருகிறது. ஆனால் சமீப காலமாக ரசிகர்களின் மனங்களில் மாற்றம் வந்திருப்பதை காண முடிகிறது.

அதிரடிக்கு தயாராகும் பாக்யா...வசமாக சிக்கும் கோபி...அடுத்த ட்விஸ்ட் இது தானா?

English summary

Fans eagerly waiting for Vijay-Ajith meeting. Both stars shooting are going on in Hyderabad city. So they might chance to meet. These two top stars were not meet in past few years. Now fans waiting to celebrate their meeting photo.