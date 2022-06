பீஸ்ட் முதல் நாள் வசூலை முறியடிக்குமா கமலின் விக்ரம்...எகிறும் எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்

சென்னை : விக்ரம் படம் நாளை ரிலீசாக உள்ளது என்பதை விடவும், ஓப்பனிங் நாளில் விக்ரம் படம் வசூல் சாதனை படைக்குமா. அதிக வசூல் செய்த இந்திய படம் என்ற பெருமையை விக்ரம் பெறுமா என்பது தான் பலரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

கமலின் விக்ரம் படம் எப்போது ரிலீசாகும் என ஆவலாக காத்திருந்த ரசிகர்களின் ஆசை நிறைவேறும் அந்த நாள் வந்து விட்டது. நாளை விக்ரம் படம் உலகம் முழுவதும் 4 மொழிகளில் 5000 தியேட்டர்களில் ரிலீசாக உள்ளது. இந்த படம் பற்றி வெளியாகும் தகவல்கள், ப்ரொமோஷன் வேலைகள் என அனைத்தும் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகின்றன.

English summary

Vikram is also likely to join the list of 100 crore grosseres from tamil cinema, as the film is all set to open with a grand opening day record of 15-20 crores, which will be a record holder for Kamalhaasan. Ad of now, the highest grosseres in tamilnadu are Beast, KGF2, Valimai, Don and RRR. Vikram is sure to enter this list.