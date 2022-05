அப்படி போடு...கொல மாஸா வந்த தலைவர் 169 அப்டேட் ...எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?

சென்னை : ரஜினியின் தலைவர் 169 படத்தை இன்னும் துவக்கவில்லை என ரசிகர்கள் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி வரை பக்காவாக முடிவு செய்து வைத்திருக்கிறதாம் படக்குழு.

தலைவர் 169 பற்றி லேட்டஸ்டாக வெளியாகி உள்ள தகவல் ரஜினி ரசிகர்களை உற்சாகமடைய வைத்துள்ளது. எப்போது ஷுட்டிங் துவங்கும், அடுத்த அப்டேட் எப்போது வரும் என இப்போதே கேட்க துவங்கி விட்டனர். தலைவர் 169 க்கு இப்படி ஒரு பிளானை எதிர்பார்க்கவில்லையே என ஆச்சரியம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

விரைவில் அமெரிக்கா பறக்கும் ரஜினி...தலைவர் 169 க்கு தயாராகிறாரா?

According to latest sources, Rajini's Thalaivar 169 shooting was planned to begin in mid July. On Rajini's birthday, dec 12th to release thalaivar 169 first look and title. Movie makers planned to release Thalaivar 169 on tamil new year April 14th 2023.