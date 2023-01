பன்றி வாயன் முதல் பல உருவ கேலிகள்... எனக்கு அது அதிகமாவே நடந்துருக்கு: எமோஷனலான யோகி பாபு

சென்னை: யோகி பாபு நடித்துள்ள பொம்மை நாயகி திரைப்படம் பிப். 3ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

ஷான் இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் யோகி பாபுவுடன் ஹரி கிருஷ்ணன், ஜிஎம் குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

பொம்மை நாயகி படத்தின் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் யோகி பாபு, தயாரிப்பாளர் பா ரஞ்சித் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனர்.

அப்போது பேசிய யோகி பாபு தனக்கு நேர்ந்த உருவ கேலிகள் குறித்து மேடையில் உருக்கமாக கூறினார்.

English summary

Yogi Babu's Bommai Nayagi is releasing on February 3. Yogi Babu attended the press meet for this film. Then, he spoke fervently that many people ridiculed him.