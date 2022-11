அஜித்திடம் அது கிடைத்தது... ஆனால் விஜய்யுடன் அப்படி நடக்கவில்லை: வருத்தத்தில் யுவன்

சென்னை: திரையுலகில் இசையமைப்பாளராக 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார் யுவன் சங்கர் ராஜா.

தொடர்ந்து முன்னணி இசையமைப்பாளராக கலக்கி வரும் யுவன் சமீபத்தில் வெளியான லட் டுடே படத்தில் 2கே கிட்ஸ்களுக்கு வெரைட்டியாக ட்ரீட் கொடுத்திருந்தார்.

இந்நிலையில், தனது திரையுலக வாழ்வில் விஜய், அஜித் இருவருடனும் இருந்த நட்பு குறித்து யுவன் மனம் திறந்து பேசிய ஃபிளாஷ்பேக் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

விஜய் சேதுபதிக்கு 4 கதைகள் கூறியிருக்கும் மிஷ்கின்... மேற்கொண்டு இரண்டு கதைகள் தயார்

English summary

Yuvan Shankar Raja has completed 25 years as a music composer in the film industry. He has opened up about his friendship with Vijay and Ajith in his film career.