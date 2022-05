ஓடிடி.,யில் மிரட்ட வரும் சிரஞ்சீவி – ராம்சரணின் ஆச்சார்யா... எப்போ, எதில் ரிலீஸ் தெரியுமா ?

சென்னை : சிரஞ்சீவி, ராம்சரண் இணைந்து நடித்துள்ள ஆச்சார்யா படம், எந்த தேதியில் எந்த ஓடிடி தளத்தில் வெளியிடப்பட உள்ளது என்பது பற்றி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சிரஞ்சீவி, ராம்சரண், பூஜா ஹெக்டே, காஜல் அகர்வால்,சோனு சூட், கிஷோர் குமார், ரெஜினா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் ஆச்சார்யா. இந்த படத்தை கொரட்டல சிவா எழுதி இயக்கி இருந்தார். இந்த படம் ஏப்ரல் 29 ம் தேதி தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

English summary

Chiranjeevi - Ramcharan starred Acharya will begin streaming on Amazon prime video from May 20th. This movie was directed by Koratala Siva. The film was released in cinemas on April 29. Acharya gets poot box office collection and bad reviews.