ஓடிடி.,க்கு வரும் பீஸ்ட்... எப்போ, எந்த தளத்தில் வருகிறது தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் தியேட்டரில் ரிலீசான ஒரு மாதத்திற்குள்ளாகவே ஓடிடி தளத்தில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இது ஒரு புறம் ரசிகர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும், மற்றொரு புறம் வருத்தத்தை தந்துள்ளது.

டைரக்டர் நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. பான் இந்தியன் படமாக 5 மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட பீஸ்ட் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்திருந்தது. அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.

தனுஷ் படத்திற்கு வேற லெவல் ஸ்கெட்ச் போடும் நெல்சன்...பீஸ்ட் கொடுத்த அடி வேலை செய்கிறதோ?

English summary

Beast is releasing on Netflix and SunNXT on May 11th. Beast ott release date announced officially by Netflix and Sun NXT. But fans really upset on this. They feel Beast ott release will affect more Beast theatre collection. Still Beast collects 240 crores worldwide.