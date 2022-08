'டெல்லி கிரைம்' சீசன் 2 வெப் சீரிஸ் Review.. கிரைம், திரில்லர் கதை பிரியர்களுக்கு தீனி போடும் கதை!

சென்னை: கிரைம் கதைகளை விரும்பி பார்ப்பவர்கள் பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய படமாக தற்போது வெளியாகி உள்ளது டெல்லி க்ரைம் சீசன் 2.

சமீபகாலமாக தொலைக்காட்சிகளில் அறிமுகம் ஆகும் வெப் சீரிஸ்கள் திரைப்பட காட்சிகளையே மிஞ்சும் அளவிற்கு எதார்த்தமாக சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டு ரசிகர்களின் வரவேற்பு பெற்று வருகிறது.

அதில் ஒரு வெப்சீரிஸ் தான் டெல்லி க்ரைம் சீசன்-2 முதல் சீசனில் கலக்கியவர்கள் இரண்டாவது சீசனிலும் கலக்கியுள்ளனர்.

English summary

Recently, the web series that have been introduced on television are getting well received by the fans with their realistic setting that surpasses the movie scenes.