இரவின் நிழல் உலகின் முதல் சிங்கிள் ஷாட் நான் லீனியர் படம் இல்லையா? ஓடிடி ரிலீஸில் என்ன பிரச்சனை?

சென்னை: அமேசானில் 'இரவின் நிழல்' எனக்கேத் தெரியாமல் என படத்தை இயக்கி நடித்த பார்த்திபனே ட்வீட் போட்டுள்ள நிலையில், அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் படத்தை பற்றிய இன்னொரு தகவல் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கடந்த ஜூலை 15ம் தேதி தியேட்டர் ரிலீஸாக வெளியான பார்த்திபனின் இரவின் நிழல் திரைப்படம் எப்போ ஓடிடியில் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் நீண்ட நாட்களாக கேட்டு வந்த நிலையில், பார்த்திபனும் இப்போ வரும் அப்போ வரும் என சரியான தேதியை சொல்ல முடியாமல் தவித்து வந்தார்.

இந்நிலையில், திடீரென அவருக்கே தெரியாமல் இரவின் நிழல் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியானது எப்படி என்றும்? மேலும் சில சர்ச்சைகள் கிளம்பியது ஏன் என்றும் கேள்விகள் கிளம்பி உள்ளன.

பொன்னியின் செல்வனால் மோசம் போன பார்த்திபன்… இழுத்தடிக்கப்படும் இரவின் நிழல் ஓடிடி ரிலீஸ்

English summary

Fans asked to Parthiban, Did Amazon Trivia mentioned Iravin Nizhal is the World's Second Single shot non linear movie? after the OTT release. Parthiban also tweeted, he also didn't know the surprise OTT release of Iravin Nizhal.