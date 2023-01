கணவரோட முதல் திருமண சர்ச்சை.. யாரோட பாஸ்ட்டையும் பத்தி பேசக் கூடாதுன்னு ஹன்சிகா கண்ணீர்!

சென்னை: நடிகை ஹன்சிகாவின் திருமண வீடியோ டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரிலீஸ் ஆக உள்ள அறிவிப்புடன் டீசரும் வெளியாகி உள்ளது. அந்த வீடியோவில் யாருடைய பழைய வாழ்க்கை பற்றியும் தேவையில்லாமல் பேசக் கூடாது என பேசியபடியே ஹன்சிகா அழுவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

சமீப காலமாக சினிமா நடிகைகள் தங்களின் திருமணத்தை வீடியோவாக எடுத்து ஓடிடி நிறுவனங்களுக்கு பெரும் தொகைக்கு விற்று வருகின்றனர்.

நெட்பிளிக்ஸில் நடிகை நயன்தாரா மற்றும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் திருமண வீடியோ வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு வெகு நாட்கள் ஆகியும் இன்னமும் அந்த வீடியோ வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

