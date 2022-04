என்னது...அதுக்குள்ள பீஸ்ட் ஓடிடி ரிலீசா...எப்போ, எங்கு பார்க்கலாம் தெரியுமா?

சென்னை : விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் தியேட்டரில் ரிலீசாகி ஒரு வாரம் கூட ஆகாத நிலையில் ஓடிடி ரிலீஸ் பற்றிய தகவல்கள் ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

முன்பெல்லாம் ஒரு படம் தியேட்டரில் ஓடவில்லை என்றால், அதை உடனடியாக ஏதாவது ஒரு சேனல் வாங்கி, அதை டிவியில் போட்டு விடுவார்கள். ஆனால் இப்போது ஒரு படம் ரிலீசாவதற்கு முன்பே அதன் சேட்டிலைட் மற்றும் டிஜிட்டல் உரிமத்தை பல கோடி கொடுத்து முக்கிய ஓடிடி தளங்கள் வாங்கி விடுகின்றன. இதனால் படம் தியேட்டரில் கலெக்ஷன் பார்த்து பிளாக் பஸ்டர் படமாக இருந்தாலும் சரி, ஃபிளாப் ஆனாலும் சரி அதை 3 வாரங்களில் ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்வது வழக்கமாகி விட்டது.

According to latest sources, Vijay starred Beast would released in Sun nxt and Netflix on May 11th. Sun nxt brought Beast satelite rights for 40 cr. Netflix brought Beast digital rights for 45 cr. Official announcement of Beast ott release will coming soon.