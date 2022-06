ஓடிடியில் விக்ரம் எப்போ ரிலீஸாகுது தெரியுமா? இந்த வாரம் இத்தனை படங்கள் ஓடிடி ரிலீஸா?

சென்னை: கமல் நடிப்பில் பாக்ஸ் ஆபிஸ்களை அடித்து நொறுக்கி வரும் விக்ரம் திரைப்படம் ஓடிடியில் எப்போது வெளியாகும் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அதற்கான விடையை இங்கே பார்ப்போம்.

மேலும், இந்த வாரம் ரசிகர்கள் மிகவும் எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருக்கும் என்ன என்ன படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகப் போகிறது என்பதையும் பார்ப்போம்.

தியேட்டருக்கு சென்று படம் பார்ப்பதை விட ஓடிடியில் வீட்டுக்குள்ளே அமர்ந்து கொண்டு ஒரு மாதத்திற்குள் எல்லா புதுப்படங்களும் வெளியாகப் போகிறதே அப்போது பார்த்துக் கொள்ளலாம் என பெருவாரியான மக்கள் நினைக்கத் தொடங்கியது தான் ஓடிடியின் ரியல் வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது.

எவ்வளவு கார் இருந்தாலும் விஜய்க்கு பிடித்த வாகனம் இதுதானாம்.. அவங்க அம்மாவே சொன்ன தகவல்!

English summary

Kamal Haasan’s Vikram OTT release date and this week OTT release movies and webseries list is here. Spiderman No Way Home, Suzhal, Finger Tip season 2 and Nayanthara’s O2 and few more releases will surprises the fans.