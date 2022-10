இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் படங்கள்… ஓடிடி ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் ஸ்பெஷல் என்ன?

சென்னை: ஒவ்வொரு வாரம் திரையரங்குகள், ஓடிடி தளங்களில் படங்கள், வெப் சீரிஸ்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் வெற்றியால், கடந்த இரு வாரங்களாக பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் எதுவும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை.

தீபாவளியும் நெருங்கி வருவதால் இந்த வாரம் சிறிய பட்ஜெட் படங்கள் மட்டுமே திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

உணர்வோடு ஒன்றிப்போன சென்னை திரையரங்குகள்..நினைவுகள் மட்டுமே உண்டு

