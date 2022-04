எந்த படத்தை எதில் பார்க்கலாம்... இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் படங்கள்

சென்னை : தியேட்டரில் போய் படம் பார்ப்பதை விட ஓடிடி.,யில் படம் பார்க்க விரும்புபவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. விருப்பப்பட்ட நேரத்தில், விருப்பமான படத்தை தாங்கள் விரும்பியது போல் பார்க்கும் வசதி இருப்பதால் பலரின் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஓடிடி.,யாக தான் உள்ளது.

முன்பெல்லாம் தியேட்டரில் ஒரு படத்தை பார்க்க முடியாமல் போனால் அடுத்து அந்த படத்தை எப்போ, எப்படி பார்ப்பது என்று யோசிக்க வேண்டி இருக்கும். ஆனால் இப்போது அப்படியில்லை. எப்படியும் தியேட்டரில் ஒரு படம் ரிலீசானால் அடுத்த மூன்று வாரங்களில் ஓடிடி தளத்தில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு விடும் என்பதால், ஓடிடி தளங்களுக்கு இருக்கும் மவுசு கூடி வருகிறது.

பட்ஜெட் அதிகம்னாலும் பரவாயில்லை.. அந்த இயக்குநரோடவே பண்ணலாம்.. உச்ச நட்சத்திரம் திடீர் முடிவு?

English summary

Here we listed out this week ott release movies. Here you know when and where the movies to watch. Not only tamil movies, other language movies also liked by audience. In next 12 days, 12 Indian movies to release in ott platforms.